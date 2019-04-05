Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции

Фронтмену легендарных The Rolling Stones заменили искусственный сердечный клапан.

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер обрадовал поклонников: он сообщил в Twitter об улучшении самочувствия после недавней сложной операции.

— Спасибо всем за ваши сообщения со словами поддержки, я чувствую себя гораздо лучше и иду на поправку. И ещё огромное спасибо всему персоналу клиники за проделанную потрясающую работу, — написал музыкант.

Как ранее сообщал Лайф, 75-летнему рокеру заменили искусственный сердечный клапан. Музыканту предстоит провести в больнице ещё какое-то время из-за риска осложнений.

Проблемы со здоровьем стали причиной отмены гастрольного тура группы по городам США и Канады.