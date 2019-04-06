В армии ливийского фельдмаршала Хафтара сообщили, когда начнутся бои за Триполи

Военачальник повёл войска на столицу, чтобы сместить правителей, которых поддерживает ООН.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начнёт боевые действия на ближайших подступах к ливийской столице в субботу. Об этом сообщил телеканалу Al-Hadath представитель войск Ахмед аль-Мисмари.

Он добавил, что военные уже в 20 километрах от Триполи.

Ранее стало известно, что армия Хафтара и силы ливийского правительства вели бои за аэропорт, расположенный в 34 километрах от столицы. Сторона военачальника сообщала, что воздушная гавань под их контролем, однако власти позже заявили, что отбили её.

Как ранее писал Лайф, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля 2019 года. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН.