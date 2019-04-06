Пушков высказался о проигрыше Украины в споре с Россией в ВТО

Проигрыш Украины в споре с Россией во Всемирной торговой организации — это своего рода шаг Киева навстречу многолетним стремлениям быть ближе к Европе, уверен сенатор Алексей Пушков.

— Странно, что в Киеве расстроены: хотели Евроассоциацию — получили её. Теперь либо надо следовать нашим правилам, либо возить товары кораблями в Европу по Чёрному морю. Быстро, выгодно, удобно! Успехов, — написал политик в своём твиттере.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов. Официально об этом организация объявит позже, однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже нашёл свою версию провала.