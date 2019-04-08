Пушков оценил последствия победы Зеленского на президентских выборах

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что именно произойдёт на Украине в том случае, если пост главы государства займёт шоумен Владимир Зеленский.

Таким образом Пушков прокомментировал призыв первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что его герой в телесериале "Слуга народа — 3" оскорбляет инвалидов и людей с синдромом Дауна.

— В случае избрания Зеленского и вице-спикер Рады, призвавшая открыть на него уголовное дело, и ряд других персонажей, возможно, будут ездить уже не в ПАСЕ и ОБСЕ, а на допросы к следователям, — написал Пушков в своём аккаунте в "Твиттере".

По мнению Пушкова, именно этим объясняются многочисленные угрозы Зеленскому и требования посадить в тюрьму.

— Отсюда паника в их стане и острое желание снять Зеленского с пробега. Ставки высоки, — добавил российский сенатор.

Напомним, 21 апреля пройдёт второй тур выборов президента Украины, борьба развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим лидером Незалежной Петром Порошенко.

Как писал Лайф, до этого Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики, они также намерены провести дебаты на стадионе "Олимпийский" 14 апреля.