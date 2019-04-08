Бывший депутат Рады назвала русскоязычных украинцев "рабами или оккупантами"

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычные жители Незалежной являются "рабами и оккупантами".

По словам Фарион, чтобы всё население страны разговаривало исключительно по-украински, нужно запретить русскоязычным жителям работать и учиться.

— У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу, — сказала Фарион в эфире телеканала "ИнТБ".

Также она пожаловалась, что украинцы являются "слабой нацией", так как позволяют себя "унижать". При этом, по словам Фарион, украинцы не хотят учить мову, однако в Европе на заработках сразу начинают "щебетать по-итальянски".

Напомним, экс-депутат Рады и преподаватель Львовского университета давно известна своей агрессией по отношению к русскому языку. Так, в 2018 году Фарион призвала линчевать русскоязычное население страны.

Лайф также писал, что экс-депутат Рады пригрозила кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому тюрьмой за использование русского языка.