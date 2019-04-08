Путин поприветствовал участников Арктического форума в Петербурге

Глава государства отметил, что мероприятие объединяет представителей науки, политики и бизнеса из разных стран.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога", который открывается в Санкт-Петербурге. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

— С удовлетворением отмечу, что этот форум, ставший традиционным, пользуется широкой общественной поддержкой. Объединяет своими благородными целями представителей экспертных и научных кругов, видных политиков, бизнесменов из разных стран, — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в работе форума принимают участие все те, кто заинтересован в освоении и гармоничном развитии Арктики, а также сбережении её уникальных культурных традиций.

Путин напомнил, что Россия старается поддерживать отношения со всеми государствами Арктического региона, ведь только при помощи общих усилий можно будет превратить Арктику в территорию мира и партнёрства.

— Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго, — подытожил глава государства.

В работе форума примет участие и сам Владимир Путин, который встретится с президентами Финляндии и Исландии, а также премьерами Швеции и Норвегии.