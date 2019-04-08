Песков: Конфликт в Донбассе могут решить только сами украинцы

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Песков: Конфликт в Донбассе могут решить только сами украинцы

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

В Кремле согласны с тезисами лидера президентской гонки на Украине о важности диалога для достижения мира на юго-востоке страны. Вот только вести этот диалог нужно не с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о его готовности провести "переговоры с Москвой" ради мира в Донбассе.

Песков напомнил, что Владимир Путин с самого начала этой истории оставался сторонником серьёзного диалога. Вот только вести его нужно не с Москвой, поскольку наша страна не является участницей конфликта.

Это внутриукраинский конфликт. И этот конфликт могут решить сами украинцы, если будут говорить друг с другом, — резюмировал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что в случае своего избрания на высший пост в стране не будет затягивать с установлением перемирия в Донбассе. Кроме того, он заверил, что в случае победы на выборах он первым делом отдаст приказ о прекращении огня в восточной части многострадального региона.

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