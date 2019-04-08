Порошенко опубликовал видео испытаний "нового" украинского радара "Зоопарк-2"

Представленный контрбатарейный радар начал разрабатываться ещё во времена Советского Союза.

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал видео испытаний контрбатарейного радара 1Л220УК, более известного под названием "Зоопарк-2". Как уточнил украинский лидер, техника прошла успешные полевые испытания.

— Украинские защитники смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, миномётов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошёл полевые испытания, — написал Порошенко на своей странице в "Твиттере".

Впрочем, пользователи Сети поспешили заметить, что разработка "новинки" украинского оборонпрома началась ещё в 1981 году.

Как ранее сообщал Лайф, в настоящее время украинская армия оснащена контрбатарейными радарами американского производства. Вашингтон начал поставки данной техники после начала конфликта в Донбассе. ВСУ обладают крупнейшей группировкой подобных радаров после самих США.

Напомним, "Укроборонпром" регулярно представляет новинки украинского вооружения, однако большая часть его является модернизированными советскими образцами техники или обладает крайне спорными характеристиками. Например, ранее сообщалось, что якобы модернизированные украинские танки Т-64БВ лучше основного боевого танка российской армии Т-72Б3, что не соответствует действительности.