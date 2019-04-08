Пожарные в Приморье спасли пострадавшего в огне кота: Ожил, зверюга!

Спасатели поливали мордочку животного, которого окрестили "зверюгой", после чего кот смог прийти в себя.

В Спасске-Дальнем, Приморский край, пожарные спасли пострадавшего при возгорании кота. Видео опубликовано в инстаграме городского МЧС.

Сам инцидент произошёл 6 апреля. Кот Стёпка, по словам спасателей, надышался угарным газом. Пожарные вынесли его из квартиры, после чего облили мордочку животного, и только тогда кот смог прийти в себя. Затем "зверюгу" передали хозяевам.

Отметим, что за последнее время это далеко не первый случай, когда пожарные спасают братьев наших меньших. Не так давно спасатели вынесли из огня животных в Магадане и Смоленске.