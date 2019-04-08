Пожарные в Приморье спасли пострадавшего в огне кота: Ожил, зверюга!

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🔥🔥🔥Сегодня 06.04.2019 года, в Спасске-Дальнем пожарные 23ПСЧ вынесли из зоны задымления надышавшегося угарным газом кота Степку и откачивали умирающее животное. Был сделан массаж грудной клетки. Когда кот смог самостоятельно дышать и замяукал, его вернули хозяевам. Кот остался жив. ПРОЖИТЬ ОДНУ ЖИЗНЬ-СПАСТИ СОТНИ... @russianfirefighters ____________________________________________ #🔥#spassk#спасскдальний #пожар#проишествие#emercom#мчс#пожарный#спасатели#пожарные#Spasskdalni#fire#firefighter #feuerwehr #fireprotection #firebrigade#lifesaver#01#911#работа#пожарнаяохрана#firetruck#feuerwehrauto#firefighter#firefighterpost#firefighterheros#firefighterwife#firefightermen#firefighterintraining#🇷🇺#25регион
В Спасске-Дальнем, Приморский край, пожарные спасли пострадавшего при возгорании кота. Видео опубликовано в инстаграме городского МЧС.
Сам инцидент произошёл 6 апреля. Кот Стёпка, по словам спасателей, надышался угарным газом. Пожарные вынесли его из квартиры, после чего облили мордочку животного, и только тогда кот смог прийти в себя. Затем "зверюгу" передали хозяевам.
Отметим, что за последнее время это далеко не первый случай, когда пожарные спасают братьев наших меньших. Не так давно спасатели вынесли из огня животных в Магадане и Смоленске.
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