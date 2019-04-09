Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу ICTV.

Лидер Незалежной отметил, что разговоры о том, что он "пьёт, не просыхает", являются фейками с российской стороны.

Порошенко сказал, что практически не употребляет спиртные напитки. Также он подчеркнул, что его жена Марина за 35 лет совместной жизни видела его в состоянии алкогольного опьянения лишь однажды, но было это ещё до свадьбы.

Кроме того, Порошенко заявил, что удивился, когда услышал от своего соперника в президентской гонке шоумена Владимира Зеленского, что им предстоит сдать медицинские анализы на содержание в крови алкоголя и наркотиков.

— Я не утверждал и не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман, потому что не имею для этого никаких оснований… Когда услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлён, — сказал Порошенко.

Ранее Лайф писал, что помощник действующего лидера рассказал, что Порошенко не употребляет алкогольные напитки и лишь позволяет себе смочить губы шампанским.

Однако, несмотря на это, украинского президента нередко обвиняли в пьяных выступлениях — например, на мероприятии по запуску скоростного поезда из Киева в Борисполь.