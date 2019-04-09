Ляшко назвал Порошенко и Зеленского пигмеями

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Ляшко назвал Порошенко и Зеленского пигмеями

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Коллаж: © Life. Фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky, AP Photo/Efrem Lukatsky

По мнению нардепа, претенденты на руководство 45-миллионной страной превратили выборы в цирк и профанацию.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пигмеями, которые могут мериться только анализами. По словам нардепа, именно поэтому его фракция не поддерживает ни одного из них.

Мы удивляемся, почему мы так живём, почему не видим перспективы. Потому что измельчали эти кандидаты. Потому что это пигмеи, которые соревноваться могут только анализами, — сказал Ляшко, выступая в Верховной раде.

Он осудил кандидатов на руководство 45-миллионной страной за мерение "анализами, а не программами, не идеями, не путём развития". Нардеп добавил, что Порошенко и Зеленский превратили президентские выборы в цирк и профанацию.

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошёл 31 марта. Второй тур, где борьба развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.

Ранее Лайф писал, что оба кандидата начали свою агитационную кампанию 8 апреля. До этого Зеленский и Порошенко сдали анализы для выявления содержания в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время соперники готовятся провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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