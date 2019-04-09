Ляшко назвал Порошенко и Зеленского пигмеями

По мнению нардепа, претенденты на руководство 45-миллионной страной превратили выборы в цирк и профанацию.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пигмеями, которые могут мериться только анализами. По словам нардепа, именно поэтому его фракция не поддерживает ни одного из них.

— Мы удивляемся, почему мы так живём, почему не видим перспективы. Потому что измельчали эти кандидаты. Потому что это пигмеи, которые соревноваться могут только анализами, — сказал Ляшко, выступая в Верховной раде.

Он осудил кандидатов на руководство 45-миллионной страной за мерение "анализами, а не программами, не идеями, не путём развития". Нардеп добавил, что Порошенко и Зеленский превратили президентские выборы в цирк и профанацию.

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошёл 31 марта. Второй тур, где борьба развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.

Ранее Лайф писал, что оба кандидата начали свою агитационную кампанию 8 апреля. До этого Зеленский и Порошенко сдали анализы для выявления содержания в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время соперники готовятся провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.