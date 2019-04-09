Суд продлил арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест директора финансового департамента Фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, — огласила решение судья Наталья Дударь.
Следователь заявил на заседании, что Дельпаль в случае освобождения может скрыться за границей, будучи гражданином Франции. Помимо этого у него появится возможность скрывать ещё не изъятые следствием документы.
Как ранее писал Лайф, основатель фонда Майкл Калви и ещё пятеро человек были задержаны 15 февраля. По данным следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" через махинации. 16 февраля Калви был арестован. Ранее Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля.
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