Суд продлил арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля

На заседании следователь заявил, что подозреваемый может скрыться за границей, будучи гражданином Франции.

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест директора финансового департамента Фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, — огласила решение судья Наталья Дударь.

Следователь заявил на заседании, что Дельпаль в случае освобождения может скрыться за границей, будучи гражданином Франции. Помимо этого у него появится возможность скрывать ещё не изъятые следствием документы.

Как ранее писал Лайф, основатель фонда Майкл Калви и ещё пятеро человек были задержаны 15 февраля. По данным следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" через махинации. 16 февраля Калви был арестован. Ранее Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля.