США предупредили Турцию об исключении из программы F-35 после покупки С-400

В начале апреля СМИ сообщили, что американская сторона прекратила поставки материалов для производства истребителей.

В случае если Турция закупит для своих вооружённых сил российские комплексы С-400, США отстранят её от участия в программе по созданию и приобретению истребителей пятого поколения F-35. И Анкара об этом предупреждена, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

Один из присутствующих сенаторов спросил, делал ли госсекретарь официальное предупреждение властям Турции, на что Помпео ответил утвердительно и добавил, что раньше это произошло в приватной обстановке, однако сейчас он дублирует его публично.

Помимо этого ему также задавали вопросы относительно суммы сделки и того, может ли она повлечь за собой ограничения против Турции — согласно закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Помпео ответил лишь, что покупка являлась "значительной транзакцией", но про санкции он не уточнил.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что покупка комплексов С-400 — это суверенное право Турции. В начале апреля СМИ сообщили, что США перестали поставлять материалы для производства F-35 в Турцию.