Турция допустила ещё одну сделку с Россией по С-400

Чавушоглу отметил, что речь о поставках может идти в том случае, если Вашингтон откажется продавать противоракетный комплекс Patriot.

Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам ЗРС С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также назвал условие для этого соглашения.

— Если США не захотят продать нам Patriot, то мы можем приобрести второй комплекс С-400, — заявил министр в интервью телеканалу NTV.

Меж тем Чавушоглу считает абсурдом заявления некоторых стран, что Турции не место в НАТО из-за сделки по поставкам С-400.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что покупка комплексов С-400 — это суверенное право Турции. В начале апреля СМИ сообщили, что США из-за этой сделки перестали поставлять материалы для производства F-35 в Турцию.