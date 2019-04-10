В Киеве Репина и Чайковского сочли частью украинской культуры

Это сделал глава Минкультуры, который ранее называл жителей Донбасса генетически нечистыми.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Илья Репин — это украинский художник, а Пётр Чайковский написал свои главные произведения в Незалежной. Об этом сообщает "Страна.ua".

Такое заявление министр сделал во время презентации проекта "Маленькие города — большие впечатления". Его цель — показать значительное культурное наследие небольших городов Украины.

Ранее Лайф сообщал, что родственник Малевича ответил Порошенко на слова об "украинском авангардисте".

Что касается Нищука, он ранее усомнился в генетической чистоте жителей Донбасса, а затем извинился за эти слова.