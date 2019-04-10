Помпео признал, что США не убедили Европу отказаться от "Северного потока — 2"

В пример он привёл Германию, которая "нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода".

США не удалось убедить Европу не строить "Северный поток — 2", хотя делали для этого всё возможное. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

— Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними, чтобы посмотреть, есть ли способ по крайней мере обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину, — сказал он.

При этом Помпео не стал уточнять, что именно Вашингтон обсуждает по этому поводу с Берлином.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "Северный поток — 2" выгодным для Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель в феврале 2019 года выразила уверенность, что при условии диверсификации поставок ФРГ не станет зависима от российского газа.