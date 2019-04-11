Пожилой китаец избил тростью грабителей, напавших на женщину — видео

Злоумышленники пытались отобрать сумку, но получили удар тростью от пенсионера так, что она сломалась.

A good Samaritan is chivalric as he pursues justice when he sees a man robbing bags, even if he is tottering with a walking stick. pic.twitter.com/BURWtakcFk — People's Daily, China (@PDChina) 11 апреля 2019 г.

Пожилой житель Китая избил тростью грабителей, напавших на женщину. Соответствующее видео опубликовано в твиттер-аккаунте издания People's Daily, China‏.

На кадрах видно, что один из грабителей нападает на женщину и пытается отобрать у неё сумку, но та сопротивляется и падает. В один момент на подмогу приходит пожилой мужчина. Он с тростью бежит на преступника и начинает его бить. На помощь грабителю прибегает его сообщник, чтобы забрать сумку. В конечном итоге пенсионер даже сломал свою трость о них.

Испугавшись, грабители сбежали с места, их дальнейшая судьба неизвестна. Женщина получила несколько ссадин.

А ранее Лайф рассказывал о продавщице из Ставрополья, изгнавшей грабителя шваброй. Нападавшему едва удалось скрыться, он от волнения даже не сразу смог открыть дверь. Вскоре его вместе с подельником задержала полиция.