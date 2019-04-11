Власти Украины рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

В Минобороны Незалежной заявили, что не пытаться выйти к Азовскому морю — значит отказаться от него и "собственной" территории.

Украинские корабли снова попытаются войти в Керченский пролив, как только к этому будут готовы ВМС страны и её международные партнёры, заявил глава Минобороны Незалежной Степан Полторак. Его выступление транслировал телеканал NEWSONE.

Министр подчеркнул, что Украина не может отказаться от дальнейших попыток выхода в Азовское море, поскольку это означало бы отказ от него и "собственной" территории.

Как ранее писал Лайф, в НАТО пообещали Украине "гарантировать" проход судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы разведывательных операций в Чёрном море.

В Совете Федерации России предупредили, что нарушение Киевом прохода кораблей через Керченский пролив может привести к войне.