"Спартак" пообещал строго наказать устроившего драку футболиста Гулиева

Московский "Спартак" применит серьёзные дисциплинарные санкции к полузащитнику команды Аязу Гулиеву, который избил пешехода на переходе. Заявление опубликовано на официальном сайте команды.

— Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции, — говорится в сообщении.

О каких именно санкциях в отношении игрока идёт речь, пока не известно.

Сам Гулиев уже принес извинения, назвав свое поведение агрессивным. Он попросил прощения не только у пострадавшего американца, но и у "Спартака" и фанатов красно-белых. По словам игрока, ему стыдно за свое поведение.

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора.