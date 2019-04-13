Протоиерей Смирнов прокомментировал участие жены священника в конкурсе красоты

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Протоиерей Смирнов прокомментировал участие жены священника в конкурсе красоты

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Оксана Зотова. Фото: © VK/Оксана Александровна Зотова

Священник Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов прокомментировал недавнюю историю, связанную с участием супруги священнослужителя Сергия из Магнитогорска в конкурсе красоты, сравнив это с "продажей своего мяса".

В таких конкурсах приличные люди вообще не участвуют, потому что в них мало приличного, они имеют очень дурную славу, и такие "концерты" зачастую плохо кончаются для их участников, — считает священник.

Он отметил, что не имеет значения, каким статусом обладает женщина. По мнению протоиерея, ни жене священника, ни кому-либо другому в принципе не следует искать такие "приключения на свою голову".

Также отец Дмитрий отметил, что у каждого решения есть свои последствия, и этой женщине после заявления об участии в конкурсе красоты придётся "похлебать кашу с горчицей, причём горчицы больше, чем каши".

Конкурс красоты — это торговля своим мясом. Это унижает достоинство женщины: ей нужно раздеваться перед всеми, на неё смотрят с определёнными мыслями, которые рождаются в головах сладострастных людей. Такое состояние и времяпрепровождение весьма и весьма неоднозначное, — резюмировал отец Дмитрий.

Также он заявил, что решение касательно наказания для отца Сергия должен принимать исключительно его епископ, во власти которого дать оценку инциденту.

Это решает епископ этого священника. Вообще епископ, в переводе с греческого, это наблюдатель. Он наблюдает за чином в церкви, и если считает, что это неуместно, — он делает замечания, если тот не исправляется — он епитимью (церковное наказание. — Прим. Лайфа) накладывает временную, если не помогает — тогда постоянную, — заключил церковный деятель.

Как ранее писал Лайф, неизвестный человек опубликовал на информационно-развлекательном портале "Пикабу" личные фото Оксаны Зотовой — супруги отца Сергия из Магнитогорска. Как отметил автор публикации, Оксана занимается косметологией, открыла собственный бьюти-салон, а самое главное — участвовала в конкурсе красоты "Ты уникальная", который проходил во время Великого поста. Между пользователями Сети разгорелся серьёзный спор, противоречит ли поведение жены священнослужителя статусу его семьи. Протоиерей РПЦ тем временем выступил в защиту священника и призвал его не наказывать.

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