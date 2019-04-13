Протоиерей Смирнов прокомментировал участие жены священника в конкурсе красоты

Священник Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов прокомментировал недавнюю историю, связанную с участием супруги священнослужителя Сергия из Магнитогорска в конкурсе красоты, сравнив это с "продажей своего мяса".

— В таких конкурсах приличные люди вообще не участвуют, потому что в них мало приличного, они имеют очень дурную славу, и такие "концерты" зачастую плохо кончаются для их участников, — считает священник.

Он отметил, что не имеет значения, каким статусом обладает женщина. По мнению протоиерея, ни жене священника, ни кому-либо другому в принципе не следует искать такие "приключения на свою голову".

Также отец Дмитрий отметил, что у каждого решения есть свои последствия, и этой женщине после заявления об участии в конкурсе красоты придётся "похлебать кашу с горчицей, причём горчицы больше, чем каши".

— Конкурс красоты — это торговля своим мясом. Это унижает достоинство женщины: ей нужно раздеваться перед всеми, на неё смотрят с определёнными мыслями, которые рождаются в головах сладострастных людей. Такое состояние и времяпрепровождение весьма и весьма неоднозначное, — резюмировал отец Дмитрий.

Также он заявил, что решение касательно наказания для отца Сергия должен принимать исключительно его епископ, во власти которого дать оценку инциденту.

— Это решает епископ этого священника. Вообще епископ, в переводе с греческого, это наблюдатель. Он наблюдает за чином в церкви, и если считает, что это неуместно, — он делает замечания, если тот не исправляется — он епитимью (церковное наказание. — Прим. Лайфа) накладывает временную, если не помогает — тогда постоянную, — заключил церковный деятель.

Как ранее писал Лайф, неизвестный человек опубликовал на информационно-развлекательном портале "Пикабу" личные фото Оксаны Зотовой — супруги отца Сергия из Магнитогорска. Как отметил автор публикации, Оксана занимается косметологией, открыла собственный бьюти-салон, а самое главное — участвовала в конкурсе красоты "Ты уникальная", который проходил во время Великого поста. Между пользователями Сети разгорелся серьёзный спор, противоречит ли поведение жены священнослужителя статусу его семьи. Протоиерей РПЦ тем временем выступил в защиту священника и призвал его не наказывать.