Трое военных были ранены при ударах ВВС Израиля по Сирии

При этом отмечается, что сирийские ПВО перехватили несколько ракет в провинции Хама.

Трое сирийских военных пострадали в результате воздушной атаки авиации Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что серия ударов была нанесена по центральной провинции Хама, где на момент агрессии располагались позиции армии Арабской Республики.

Атака, по данным информагентства, началась около 02:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа), когда из израильского воздушного пространства были запущены ракеты в сторону города Масьяф.

В результате инцидента также было разрушено несколько зданий.

При этом местные СМИ сообщили, что сирийская сторона сумела перехватить выпущенные ракеты с помощью комплекса мер ПВО. Власти Израиля пока не прокомментировали происшествие.

Напомним, конфликт между двумя странами Ближнего Востока существенно обострился. Израильские военные в ночь с 26 на 27 марта нанесли новые удары по сектору Газа. Позднее около 40 тысяч палестинцев собрались днём 30 марта близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных протестных акций против Израиля.