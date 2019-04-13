Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра "Игры престолов"

В тексте ведомства говорится о рисках перехода по ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр.

В Роскомнадзоре призвали россиян, планирующих посмотреть новый сезон "Игры престолов", к осторожности. Соответствующая информация появилась на странице ведомства во "ВКонтакте".

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В частности, в ведомстве предупредили об опасности перехода по ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр сериала. До этого "Лаборатория Касперского" проводила исследования, которые показали, что подобные ссылки часто заражены вирусом.

В Роскомнадзоре также назвали несколько платформ, где можно посмотреть сериал безопасно. Среди них — ivi, Okko, Amediateka и "Кинопоиск". Премьера шоу состоится 14 апреля.

Напомним, "Игра престолов" стала самым "вирусным" сериалом.