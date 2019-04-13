ОНК Москвы приостановила полномочия задержанного за стрельбу юриста

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы приостановила полномочия правозащитника Павла Пятницкого, которого ранее задержали за стрельбу в центре столицы. Об этом рассказал председатель ОНК Вадим Горшенин.
— ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату. Полномочия Пятницкого как члена ОНК приостанавливаются. Комиссия по этике соберется, чтобы дать оценку его действиям, — цитирует ТАСС Горшенина.
Он также сообщил, что по факту стрельбы было возбуждено дело по статье УК РФ "Хулиганство".
Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Ford, открывшего стрельбу в центре Москвы. Им оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий. Позже стали известны подробности задержания юриста.
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