Правозащитник Пятницкий извинился за стрельбу в центре Москвы

Юрист назвал происшествие на Цветном бульваре и последующее задержание нехорошим и некрасивым инцидентом.

Известный правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий извинился за стрельбу в центре Москвы, в результате чего он был задержан. Также он принёс извинения всем, кого упоминал во время прямого эфира из отдела полиции на своей странице в соцсети. Видео обращения правозащитника приводит портал Mash.

— Нахожусь в данный момент в полиции и буду задержан по 213-й статье (Уголовного кодекса — "Хулиганство". — Прим. Лайфа). Имел место действительно вчера инцидент после алкоголя. Нехороший, некрасивый. Приношу свои извинения и обществу, и всем, кого в видео упоминал. Ну а какие-то выводы сделаю и буду разбираться, что дальше делать, в понедельник, когда будет судебное заседание, — заявил Павел Пятницкий.

Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали в центре Москвы известного адвоката, правозащитника и члена Общественной наблюдательной комиссии столицы Павла Пятницкого. По предварительным данным, он открыл стрельбу из травматического оружия. Никто в результате инцидента не пострадал. Позднее стало известно, что ОНК Москвы приостановила полномочия правозащитника в организации.