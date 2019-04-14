Климкин поблагодарил Польшу и Эстонию за отказ впустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Варшаве и Таллину за то, что они отказали впустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов" с курсантами Керченского государственного морского технологического университета на борту.

— Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права, — написал министр в "Твиттере".

Напомним, что накануне стало известно, что Польша отказалась впустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов". По словам представителя польского МИД Евы Сувары, допуск парусника "противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма".

Ранее власти Эстонии запретили вход судна в свои территориальные воды, мотивировав это тем, что на борту находятся курсанты "из оккупированного Крыма".

Парусник "Седов" вышел в свой первый учебный навигационный рейс на прошлой неделе. На его борту находятся 112 курсантов Керченского государственного морского технологического университета. Планировалось, что 1–14 апреля парусник войдёт в воды Эстонии — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.