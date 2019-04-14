Лобода порадовала фанатов сексуальным фото, пообещав им новый клип

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в "Инстаграме" новое откровенное фото.

На снимке исполнительница позирует с обнажённой грудью.

— Готова к новому клипу. На какую песню? — подписала фото Лобода.

Запись артистки уже собрала более 130 тысяч лайков от поклонников, которые теперь теряются в догадках, о каком клипе вела речь Лобода.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода резко повысила цены на корпоративы из-за роста популярности. Исполнительнице не впервой будоражить мужские сердца провокационными снимками в соцсетях — недавно Лобода устроила горячую фотосессию перед зеркалом, намекнув: "Стреляй в меня".