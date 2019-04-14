Отец был шокирован видом Ассанжа: В свои 74 я выгляжу лучше

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал, что был шокирован, увидев арест сына в Посольстве Эквадора.

— Я видел, как они тащили его вниз по ступенькам. Он выглядел плохо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше него, а ему 47. Это такой шок, — цитирует Шиптона The Guardian.

Отец Ассанжа живёт в Мельбурне, он призвал власти Австралии помочь сыну и принять меры в связи с его арестом. При этом премьер страны Скотт Моррисон ответил, что основателю WikiLeaks окажут консульскую поддержку, но без "особых мер".

Напомним, Джулиан Ассанж, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там он скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в США. Ранее WikiLeaks опубликовала видеозапись, на которой кот Ассанжа Мичи "наблюдает" за моментом задержания своего хозяина.