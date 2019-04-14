Порошенко рассказал, что будет делать, если Зеленский победит на выборах

Кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко ответил на вопрос журналистов, что будет делать, если на выборах победит Владимир Зеленский. Порошенко отметил, что не хотел бы этого, однако, если такое случится, он будет вынужден смириться с волей украинского народа.

— Если, не дай боже, он (Зеленский. — Прим. Лайфа) будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я его буду уважать, — сказал Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Пётр Порошенко добавил, что проанализировал итоги первого тура выборов, признаёт, что ранее допускал ошибки, в частности в кадровой политике.

— Я действительно очень тщательно проанализировал результаты первого тура выборов, выводы касаются и кадровой политики. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, — заявил Порошенко.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже в одностороннем порядке организовал дебаты там же 14-го числа.

В штабе Зеленского раскритиковали Порошенко, подчеркнув, что в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов, менять дату в одностороннем порядке Порошенко не вправе, тем более с привлечением президентских ресурсов.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.