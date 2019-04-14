В Туве задержан один из сбежавших из изолятора

Читайте также

В Туве задержан один из сбежавших из изолятора

9

Фото: ©РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее сообщалось, что среди девяти беглецов были подозреваемые в убийстве и разбое.

В Туве правоохранителям удалось задержать одного из сбежавших из изолятора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в межмуниципальном отделе МВД РФ "Барун-Хемчикский".

Один из сбежавших задержан. Он не оказывал сопротивления. Задержание произошло рядом с местом побега, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о побеге девяти задержанных из помещения изолятора временного содержания в Туве. Среди них были подозреваемые в убийстве и разбое.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×