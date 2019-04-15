В Сети высмеяли Порошенко, устроившего танцы на сцене "Олимпийского"

Президент Украины Пётр Порошенко станцевал на митинге рядом с "Олимпийским", куда пригласил на дебаты кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Опубликованное в Сети видео с пританцовывающим главой Незалежной вызвало у пользователей видеохостинга YouTube насмешки.

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"И этот человек называет Зеленского комиком?" Пчёлы против мёда

Как писал Лайф, действующий президент Незалежной прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы, затем ответил на вопросы журналистов и даже спел для Владимира Зеленского песню.