В Сети высмеяли Порошенко, устроившего танцы на сцене "Олимпийского"

Президент Украины Пётр Порошенко станцевал на митинге рядом с "Олимпийским", куда пригласил на дебаты кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Опубликованное в Сети видео с пританцовывающим главой Незалежной вызвало у пользователей видеохостинга YouTube насмешки.
"Последний танец перед пенсией"
"Жалкое зрелище..."
"Нелепо-то как"
"Цирк, да и только"
"И этот человек называет Зеленского комиком?"
Как писал Лайф, действующий президент Незалежной прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы, затем ответил на вопросы журналистов и даже спел для Владимира Зеленского песню.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени