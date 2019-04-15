В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

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В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

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Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Нововведение могло коснуться граждан, чьи доходы после вычета налога оказываются ниже прожиточного минимума.

Вопрос отмены налога на доходы физлиц (НДФЛ) для малообеспеченных граждан в плане на ближайшее полугодие не значится. Об этом сообщили в аппарате Российской трёхсторонней комиссии (РТК) при Правительстве РФ по урегулированию социально-трудовых отношений.

В РТК уточнили, что планы работы комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнёрства, в котором такой темы нет.

Ранее сообщалось, что граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как отмечалось, речь идёт о россиянах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тысяч рублей.

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