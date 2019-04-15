В Забайкалье пьяная мать из-за ссоры с мужем подожгла дом с детьми

Четырёхлетний сын подозреваемой погиб, её дочь, которой всего лишь 1 год и 7 месяцев, успели спасти соседи.

28-летняя жительница села Барахоево Красночикойского района Забайкальского края умышленно подожгла дом, в котором находились её двое малолетних детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следователей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью, подожгла и ушла. В результате пожара погиб четырёхлетний сын подозреваемой, её дочь успели вытащить соседи. Девочка находится в больнице. Сама женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СКР также отметили, что у женщины есть ещё двое детей, которые будут переданы родственникам под опеку или в детские реабилитационные учреждения.

Как отмечают источники местных СМИ, спасённой девочке 1 год и 7 месяцев. Сообщается, что причиной такого поступка со стороны подозреваемой стала ссора с мужем.

Ранее в Башкирии мать убила двоих маленьких детей, пока муж был на работе.