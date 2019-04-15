Бабченко заработал пожизненный запрет на посты в Facebook

Одной из причин блокировки аккаунта журналиста стало его мнение о действующих политиках Украины.

Скандально известный российский, украинский журналист Аркадий Бабченко заявил, что "Фейсбук" пожизненно лишил его возможности делать посты в основном аккаунте в этой соцсети. Однако у него есть и дублирующие.

— Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне ещё сносили аккаунты, — заявил журналист в эфире программы "PRIME: Бабченко" на украинском телеканале ATR.

По его словам, после всего этого он пару дней назад и лишился права писать на свою основную страницу в "Фейсбуке".

Напомним, Бабченко после переезда из России на Украину принял участие в спецоперации СБУ и инсценировал свою смерть. Журнал Time внёс журналиста в список "людей года".