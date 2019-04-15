В России финал "Игры престолов" будет выходить с задержкой

Это связано с политикой телеканала HBO, а все эпизоды изначально будут выходить в озвучке "Новамедии".

Утром 15 апреля в сервисе "Амедиатека" состоялась российская премьера первого эпизода восьмого сезона "Игры престолов". Показ сопровождался техническими неполадками из-за нагрузки на серверы, а позже первые зрители начали жаловаться на озвучку плохого качества, сообщает DTF.

Оказалось, первый эпизод заключительного сезона сериала "Игра престолов" вышел в закадровой многоголосой озвучке. Голоса актёров были изменены по сравнению с сезонами, которые вышли ранее.

Позже стало известно, что все эпизоды в дубляже выходить будут с задержкой на одну неделю. В день выхода эпизода в США в сервисе "Амедиатека" будут появляться серии, озвученные студией "Новамедия". Это связано с политикой безопасности телеканала НВО.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер второго эпизода финала "Игры престолов". Вместе с этим Джон Сноу стал героем нового мема.

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