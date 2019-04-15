Лайф публикует видео ДТП с участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"

Предположительно, у молодого человека не было прав, поэтому он взял в каршеринге машину через чужой аккаунт.

Момент смертельного ДТП, которое устроил 19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков в районе Воробьёвых гор в Москве, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

На записи видно, как "мерседес", за рулём которого был молодой человек, пролетел на огромной скорости на красный свет и протаранил Hyundai Solaris.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, предположительно, у молодого человека не было прав, поэтому он взял в каршеринге машину через чужой аккаунт.

Как сообщалось ранее, водитель "соляриса" погиб на месте, а у пассажирки "мерседеса" диагностирован перелом руки. Возбуждено уголовное дело. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, молодой человек арестован.