Россиянка более четырёх лет преподавала математику с липовым дипломом

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Россиянка более четырёх лет преподавала математику с липовым дипломом

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Фото: © Shutterstock

Женщина купила документ об окончании Уральского государственного университета им. Горького.

Жительница города Снежинска Челябинской области более четырёх лет — с 2014 по 2018 год — преподавала математику детям в общеобразовательной школе. Об этом сообщает издание "Урал-пресс" со ссылкой на старшего помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.

По словам Мамаевой, женщина купила диплом об окончании Уральского государственного университета им. Горького.

Согласно информации университета, в книге выдачи дипломов значатся совершенно другие реквизиты и на имя другого студента, — сказала помощник прокурора.

Теперь "педагог" предстанет перед судом за использование фальшивого документа.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре арестована Доктор Смерть с Украины, уродовавшая своих пациенток. Её диплом также оказался липовым.

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