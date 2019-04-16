Учёные выяснили, кто выживет в финале "Игры престолов"

Алгоритм, который придумали специалисты, кардинально изменил своё "мнение" о Матери драконов.

Специалисты из Мюнхенского технического университета использовали машинное обучение для того, чтобы предсказать судьбу персонажей сериала "Игра престолов". Об этом сообщает The Verge.

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В процессе сбора информации удалось установить, что принадлежность к роду Баратеонов повышает шанс смерти на 5%. При этом у Ланнистеров этот показатель ниже среднего на 45%. Также стало известно, что средний шанс умереть у мужчин в "Игре престолов" составляет 22%, у женщин — 11%.

В настоящий момент высокая вероятность выживания у Дейенерис Таргариен (вероятность смерти 0,9%). Далее идут Тирион Ланнистер (2,5%), Варис (3,2%), Сэм Тарли (3,3%). По мнению ИИ, скорее всего, умрут Бронн (93,5%), Григор Клиган (80,3%), Санса Старк (73,3%) и Бран Старк (57,8%).

Ранее сообщалось, что в России финал "Игры престолов" будет выходить с задержкой. Также Джон Сноу стал героем нового мема.