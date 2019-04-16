Спасённые произведения искусства Нотр-Дама перевезли в мэрию Парижа

Произведения искусства, которые удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери, перевезли в мэрию Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, во вторник или среду они будут перевезены в Лувр. Какие именно произведения искусства были спасены, не уточняется.

Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) понедельника, 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Ранее сообщалось, что пожар потушен, но в МВД Франции эту информацию опровергли.