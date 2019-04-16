В Минкультуры Франции заявили, что основную структуру Нотр-Дама удалось спасти

Основную структуру собора Парижской Богоматери удалось спасти. Как заявил министр культуры Франции Франк Риестер, ситуация остаётся крайне критической, сообщает радиостанция France Inter.
По словам министра, минувшей ночью сгорело две трети крыши собора, обрушились шпиль и часть поперечного нефа. Риестер призвал сохранять бдительность и быть оптимистами.
— Нам потребуется помощь всех, — заявил он.
Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) понедельника, 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как позднее сообщили французские СМИ, спасённые произведения искусства перевезли в мэрию Парижа.
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