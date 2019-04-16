Освобождённая Савченко вернётся на работу в Раду уже на следующей неделе

Бывшая военнослужащая сменит нары на кресло парламентария после ареста длиною в год.

Надежда Савченко, которая накануне была освобождена из-под стражи в Броварском межрайонном суде Киевской области, намерена выйти на работу в парламент уже во вторник, 23 апреля. Об этом журналистам сообщила замглавы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

— В парламент на работу она выйдет сразу на сессионную неделю, которая начнётся 23 апреля, — проинформировала она.

Напомним, что Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием для задержания бывшей лётчицы стало видео, на котором она предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента для дальнейшего путча. Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую: у Савченко истекла мера пресечения, а судья не успел её продлить во время последнего заседания.