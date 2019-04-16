Собчак назвала "кармическую" причину пожара в Нотр-Даме

Журналистка заявила, что шедевры не служат разуму, который их недостоин, и обратила внимание на то, что во Франции, по статистике, "каждый пятый носит имя Мухаммед".

Телеведущая Ксения Собчак поразмышляла о "глобальной причине" пожара в соборе Парижской Богоматери. По её мнению, она кроется в политике властей, из-за которых Франция превратилась в страну, где "бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие", и каждую неделю бастуют профсоюзы.

Собчак также напомнила о высоких налогах, которые вынуждают "успешных людей" покидать страну, и сложностях при увольнении работников.

— Я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь... Не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь, по статистике, каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин, — написала журналистка в "Инстаграме".

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более восьми часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Вопреки мнению Ксении Собчак, основа здания не повреждена, сносить собор и строить на его месте что-либо другое планов нет.