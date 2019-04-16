Спасатели в последний момент предотвратили обрушение Нотр-Дама

Как уточнили в МВД, пожарные зашли в горящее здание и начали тушить внутри, что и сыграло решающую роль в спасении храма.

Французские пожарные, рискуя собственной жизнью, сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считаные минуты. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

— Здание было спасено, когда оставалось не более 15–30 минут, — заявил представитель ведомства журналистам.

По словам Нуньеза, спасатели зашли внутрь горящего здания, серьёзно рискуя жизнью. Именно благодаря тушению внутри удалось спасти храм, заявил он.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. А у телеведущей Ксении Собчак есть свои соображения на этот счёт — "кармические".