Спасатели в последний момент предотвратили обрушение Нотр-Дама

Французские пожарные, рискуя собственной жизнью, сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считаные минуты. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.
— Здание было спасено, когда оставалось не более 15–30 минут, — заявил представитель ведомства журналистам.
По словам Нуньеза, спасатели зашли внутрь горящего здания, серьёзно рискуя жизнью. Именно благодаря тушению внутри удалось спасти храм, заявил он.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. А у телеведущей Ксении Собчак есть свои соображения на этот счёт — "кармические".
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