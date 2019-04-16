В России год назад "предсказали" пожар в Нотр-Даме

Кадры годичной давности поразительно схожи с фото и видео объятого пламенем исторического здания.

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери более года назад "предсказал" художник Николай Полисский. В феврале 2018 года он со своей командой собрал 30-метровый макет готического храма и сжёг его на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" под Калугой.

Кадры пылающего арт-объекта поразительно схожи с фото и видео объятого пламенем бесценного сокровища — Нотр-Дама. А один из моментов сожжения макета удивительно напоминает падение шпиля исторического здания.

К слову, год назад сожжение "храма" вместо чучела вызвало возмущение общественности, Полисскому пришлось объясняться. Тогда он заверил, что "они подожгли никому не нужную кучу деревьев", а крестов и другой религиозной атрибутики в 30-метровой конструкции не было.

#NotreDame: 'The roof has entirely collapsed, there are flames coming out the back of the cathedral as if it was a torch'@charli, Journalist at France 24, at the scene of the fire. pic.twitter.com/2B0IrMiDcL — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 апреля 2019 г.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. А у телеведущей Ксении Собчак есть свои соображения на этот счёт — "кармические".