В России год назад "предсказали" пожар в Нотр-Даме

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В России год назад "предсказали" пожар в Нотр-Даме

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Кадры годичной давности поразительно схожи с фото и видео объятого пламенем исторического здания.

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери более года назад "предсказал" художник Николай Полисский. В феврале 2018 года он со своей командой собрал 30-метровый макет готического храма и сжёг его на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" под Калугой.

<p>Фото: © <a href="http://nikola-lenivets.ru/" target="_blank">nikolalenivets</a></p>

Кадры пылающего арт-объекта поразительно схожи с фото и видео объятого пламенем бесценного сокровища — Нотр-Дама. А один из моментов сожжения макета удивительно напоминает падение шпиля исторического здания.

<p>Собор Парижской Богоматери. Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/SergioSgordillo" target="_blank">Sergio Gordillo</a></p>

К слову, год назад сожжение "храма" вместо чучела вызвало возмущение общественности, Полисскому пришлось объясняться. Тогда он заверил, что "они подожгли никому не нужную кучу деревьев", а крестов и другой религиозной атрибутики в 30-метровой конструкции не было.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. А у телеведущей Ксении Собчак есть свои соображения на этот счёт — "кармические".

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