После пожара в Нотр-Даме выросли продажи одноимённого романа Гюго

Произведение "Собор Парижской Богоматери" оказался в десятке самых популярных книг на Amazon.

После большого пожара в Нотр-Даме резко вырос объём продаж романа писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", сообщает BFM TV.

Он попал в десятку самых популярных книг на сайте Amazon. Одна из редакций книги заняла третье место, а вторая — восьмое. Кроме того, увеличились продажи путеводителей по Парижу.

Это не первый случай, когда интерес к какому-то товару резко возрастает после трагедий. По данным телеканала, подобное произошло после терактов 13 ноября 2015 года. Тогда увеличился спрос на книгу американского писателя Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой".

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.