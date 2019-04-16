Макрон назвал сроки реставрации Нотр-Дама

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет реконструирован за пять лет. Об этом он сказал в телеобращении к народу в связи с пожаром в Нотр-Даме.

— Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момента, — сказал французский президент.

Adresse à la Nation.https://t.co/TgaytkN5KH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2019

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.