Бритни Спирс может вскоре завершить музыкальную карьеру

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Бритни Спирс может вскоре завершить музыкальную карьеру

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Бритни Спирс. Фото: © AP Photo/Chris Pizzello

Поп-звезда в 2017 году вошла в рейтинг десяти самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.

Американская певица Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру. Исполнительница покидает сцену из-за болезни отца и собственных проблем с психическим здоровьем.

Окружающие очень поддерживают её и не думают о том, сколько денег она потеряет. У неё уже больше денег, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить, — счастья, — сообщается в подкасте Straight Shuter светского обозревателя Роба Шутера.

Известно, что 4 апреля Спирс из-за переживаний по поводу здоровья отца записалась на месячный курс лечения в психиатрической больнице.

Поп-звезда в 2017 году вошла в рейтинг десяти самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. За год её доход достиг 34 миллионов долларов.

Ранее о временном уходе со сцены заявил певец Джастин Бибер.

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