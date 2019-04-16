Серебренникову дали "Золотую маску" как лучшему драматическому режиссёру

Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссёра в драме" за спектакль "Маленькие трагедии". Церемония награждения проходит в Большом театре.

А ранее "Золотой маски" был удостоен и балет "Нуреев", который поставлен с участием Серебренникова. Премия присуждена в номинации "Лучший балетный спектакль".

Напомним, что 8 апреля суд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде по делу о хищении бюджетных средств. Перед этим режиссёр провёл много времени под домашним арестом.