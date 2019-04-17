Эксперта выгнали из студии Первого канала за слова о Нотр-Даме

Эксперт-политолог Александр Сытин во время записи программы "Время покажет" на Первом канале был выгнан из студии после того, как сравнил пожар в Нотр-Даме и трагедию в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Во время обсуждения произошедшего накануне пожара в соборе Парижской Богоматери речь зашла также о случившемся в Одессе. Сытин взял слово и призвал собравшихся не сравнивать эти события, поскольку в Париже, по его словам, произошло повреждение "важнейшей культурной ценности Европы", а на Украине "ликвидация малоценного человеческого материала" .

Его слова вызвали бурную реакцию у всех присутствующих, началась словесная перепалка. В какой-то момент ведущий программы Анатолий Кузичев обратился к режиссёру записи и попросил отключить микрофон Сытина, а затем спокойно попросил его удалиться.

В 2014 году сторонники "Антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая началась потасовка между ними и футбольными фанатами одесского и харьковского футбольных клубов и радикалами из "Правого сектора", а также активистами Евромайдана.

Драка быстро переросла в настоящее побоище, палаточный городок был разрушен и сожжён, митингующие пытались укрыться в Доме профсоюзов, находящемся неподалёку, но и он был подожжён. Жертвами трагедии стали 48 человек, ещё 250 пострадали.