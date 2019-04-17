Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско

С инициативой выступил первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает интересной идею совместить ОСАГО и каско, созвав тем самым универсальный полис страхования. Об этом глава правительства заявил, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина.

Во время мероприятия первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал Медведеву, что россияне в обязательном порядке покупают ОСАГО, а многие ещё и дополнительно — полис добровольного страхования, и поинтересовался, можно ли совместить два вида страхования для автолюбителей и получить некий универсальный полис, который будет стоить дешевле, чем два купленных.

По словам главы правительства, идея интересная в первую очередь с финансовой точки зрения, но нужно смотреть, как совместить подходы регулирования обязательного и добровольного страхования в рамках гражданского законодательства.

— Если там противоречий в регулировании мы не увидим, либо их можно каким-то образом разрешить, то сама по себе идея — она хорошая. Вместо того, чтобы платить дважды — и за ОСАГО, и за добровольное страхование, — заплатить один раз и меньше. Мне кажется, это интересно, — сказал Медведев.

Премьер пообещал проработать это предложение.

Ранее Лайф рассказывал, как заставить страховую расплатиться по ОСАГО.