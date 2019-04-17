Рекламщики назвали "пошлятиной" челябинский креатив про "взятие в рот"

Агрессивные и провокационные лозунги могут привлечь молодёжь, но оттолкнуть старшее поколение покупателей.

Рекламу местного челябинского кафе Street Food, которая призывает "сосать сколько хочешь" и "брать в рот за копейки", раскритиковали рекламщики.

УФАС проверит правомерность размещения в интернете рекламы кафе быстрого питания Street Food в Челябинске со слоганами «Бери в рот за копейки» и «Соси сколько хочешь». Надзорный орган считает, что баннеры в социальных сетях возмутили жителей города



… pic.twitter.com/roWOHqhnxy — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) April 17, 2019

Основатель и генеральный директор компании "Капитал SMM" Андрей Капитонов считает, что название или слоган компании может быть необычным, но у креаторов в Street Food этого не получилось. В пример он приводит доставку суши "Ёбидоёби".

—Я считаю, это хороший пример. Когда компания двигалась не за счёт какого-то слогана, а за счёт названия. Представляете, насколько это громко. И в своё время это здорово сработало, — сказал Капитонов в интервью в телеканалу "360".

Он предположил, что таким образом создатели рекламы хотели достучаться до молодёжной аудитории. А вот старшее поколение она, наоборот, только оттолкнёт.

В свою очередь, заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Евстафьев назвал плакаты кафе пародией на рекламу пылесосов в "Эльдорадо".

—Странно, что эти люди взяли и повторили, думаю, не от большого ума, — добавил Евстафьев. —Дурновкусие — оно и есть дурновкусие, какой бы хорошей фирма ни была. Если она делает такую вот латентную рекламу, которую не запретишь, так как, с одной стороны, она ничего не нарушает, а с другой, она очевидно пошлая.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит, насколько эта скандальная реклама челябинского кафе является законной.